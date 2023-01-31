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Цены на топливо падают на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

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Украина, Вторник 31 января 2023 11:39
Цены на топливо падают на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и автогаз Фото: цены на бензин падают на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 30 января 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 7 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 48,73 гривен за литр (-0,13 гривен), на дизельное топливо - 52,67 гривен за литр (-0,05 гривен), на автогаз - 26,85 гривен за литр (-0,07 гривен).

Розничные цены в Украине:

Цены на топливо падают на АЗС: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Напомним, снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине в конце января было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

В то же время директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прогнозирует, что цены на бензин, дизель и автогаз, которые активно снижались в конце января, должны стабилизироваться. До конца зимы резких изменений быть не должно.

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