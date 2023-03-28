Ціни падають: скільки коштують, бензин дизель та автогаз на АЗС

Роздрібні ціни на дизельне паливо та автогаз в Україні 28 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,23 гривень за літр (-0,03 гривень), на дизельне пальне - 47,55 гривень за літр (-0,13 гривень), на автогаз - 21, 89 гривень за літр (-0,11 гривні).

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

За даними Держстату, у лютому, порівняно з січнем, бензин А-92 подешевшав на 3,4% до 49,0 гривень за літр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривень за літр. Дизельне паливо подешевшало на 5,4% - до 51,7 гривень за літр.

При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 11,9% до 24,5 гривень за літр.

Крім того, з початку березня курс долара в Україні впав на 1,5 гривні до 38,5 гривень за долар, що робить паливо дешевшим.