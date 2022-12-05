Ціни на нафту зростають на тлі рішення ОПЕК+ та стелі на російську сировину

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,8%, до 86,29 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,9% до 80,68 доларів за барель.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію (ОПЕК+), домовилися в неділю дотримуватися свого жовтневого плану зі скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу з листопада по 2023 рік.

Аналітики кажуть, що рішення ОПЕК+ було очікуваним, оскільки основні виробники чекають, щоб побачити вплив заборони ЄС на імпорт та цінової стелі Великої сімки (G7) у 60 доларів за барель на морську російську нафту. При цьому Росія загрожує скоротити постачання до будь-якої країни, яка дотримується цієї угоди.

"Незважаючи на те, що обсяг видобутку ОПЕК залишався стабільним у вихідні дні, я очікую, що вони продовжать балансувати ринок", - сказав Баден Мур, голова відділу сировинних досліджень у Національному банку Австралії.

Європейський Союз повинен буде замінити російську нафту нафтою з Близького Сходу, Західної Африки та США, що має знизити ціни на нафту, принаймні у найближчій перспективі, заявила віце-президент Wood Mackenzie Енн-Луїз Хіттл.

"Наразі ціни знижуються через очікування повільного зростання попиту, незважаючи на заборону ЄС на імпорт російської нафти та цінову межу G7. Коригування заборони ЄС та цінової межі, ймовірно, тимчасово підтримає ціни", - сказала Хітл.

Ключовим фактором, що впливає на попит, є політика Китаю щодо боротьби з COVID-19, але зараз вона, схоже, слабшає після того, як у кількох містах, включаючи Пекін і Шанхай, були протести, що послабили обмеження тією чи іншою мірою.

Хітл додав, що ембарго ЄС, що насувається, на російські нафтопродукти, крім сирої нафти, з 5 лютого має підтримати попит на сиру нафту в першому кварталі 2023 року, оскільки на ринку не вистачає дизельного палива і мазуту.