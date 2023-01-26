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Ціни на нафту зростають перед ембарго щодо нафтопродуктів із Росії

Фото: Ціни на нафту зросли в очікуванні ембарго ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту у четвер, 26 січня, трохи зросли. Інвестори чекають подальших роз'яснень щодо пропозиції, включаючи зустріч ОПЕК+ і заборону ЄС, що насувається, на російські нафтопродукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,55% до 80,43 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на нафту нафти марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,13% до 86.23 доларів.

"Ринок чекає більшої ясності щодо майбутнього ембарго ЄС на російські нафтопродукти та подальшого перерозподілу торгових потоків, поки делегати ОПЕК+ готуються до наступної зустрічі", - йдеться у замітці аналітиків Citi.

Майбутнє ембарго ЄС на російські продукти нафтопереробки залишається основним джерелом занепокоєння для ринку, і очікується, що відбудуться її потрясіння, додали аналітики Citi.

Тим часом, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, група, відома як ОПЕК+, найімовірніше, схвалять поточні рівні видобутку групи на зустрічі 1 лютого, повідомили джерела в ОПЕК+.

Нагадаємо, ціни на нафту 24 січня зросли до максимуму з початку грудня. На ціни вплинули надії на відновлення попиту на паливо найбільшого імпортера Китаю.

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