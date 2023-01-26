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Цены на нефть растут перед эмбарго в отношении нефтепродуктов из России

Фото: Цены на нефть выросли в ожидании эмбарго ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в четверг, 26 января, немного выросли. Инвесторы ждут дальнейших разъяснений относительно предложения, включая встречу ОПЕК+ и надвигающийся запрет ЕС на российские нефтепродукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,55% до 80,43 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,13% до 86.23 долларов.

"Рынок ждет большей ясности в отношении предстоящего эмбарго ЕС на российские нефтепродукты и последующей перераспределения торговых потоков, пока делегаты ОПЕК+ готовятся к следующей встрече", - говорится в заметке аналитиков Citi.

Предстоящее эмбарго ЕС на российские продукты нефтепереработки остается основным источником беспокойства для рынка, и ожидается, что произойдут е потрясения, добавили аналитики Citi.

Между тем, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, скорее всего, одобрят текущие уровни добычи группы на встрече 1 февраля, сообщили источники в ОПЕК+.

Напомним, цены на нефть 24 января выросли до максимума с начала декабря. На цены повлияли надежи на восстановление спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера Китая.

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Нафта