Ціни на нафту зростають через скасування ковідних обмежень у Китаї

Ф'ючерси на нафту марки Brent із постачанням у лютому зросли на 0,1% до 84,42 доларів за барель. Нафта США подорожчала на 0,1% до 79,63 долара за барель. На тлі оптимістичного настрою ринку обидва зразки у вівторок досягли найвищого рівня за три тижні.

Надії на підвищення попиту на паливо у Китаї, найбільшому імпортері сирої нафти, виникають у міру того, як друга за величиною економіка світу рухається до відкриття своїх кордонів у наступному місяці після трьох років суворих обмежень на пересування та бізнес для протидії розповсюдженню COVID.

Китайські лікарні опинилися під сильним тиском через сплеск інфекцій COVID-19, оскільки країна рухається до лікування вірусу як ендемічного.

За словами Клаудіо Галімберті, старшого віце-президента Rystad Energy, останнє пом'якшення політики щодо COVID-19 у Китаї матиме короткостроковий позитивний вплив, зокрема, на міжнародну авіацію.

"Але щоб досягти повної нормалізації попиту з боку Китаю, нам потрібно почекати ще два місяці", - додав він.

Ціни також були підтримані новинами про те, що Росія має намір заборонити продаж нафти з 1 лютого до країн, які дотримуються цінової стелі G7, запровадженої 5 грудня відповідно до указу президента Володимира Путіна.

Однак "у той час як російська заборона на продаж нафти скоротить пропозицію, це буде компенсовано нижчим попитом через потенційну глобальну економічну рецесію наступного року", сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets.

Нафтопереробні заводи у США у вівторок працювали над відновленням роботи на дюжині об'єктів, відключених через сильні морози, відновлення, яке в деяких випадках триватиме до січня.

Видобуток було порушено через арктичний шторм, внаслідок якого температура значно опустилася нижче нуля, що призвело до скорочення видобутку нафти та газу в Північній Дакоті та Техасі.