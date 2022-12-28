Цены на нефть растут из-за отмены ковидных ограничений в Китае

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,1% до 84,42 долларов за баррель. Нефть США подорожала на 0,1% до 79,63 долларов за баррель. На фоне оптимистичного настроения рынка оба эталона во вторник достигли самого высокого уровня за три недели.

Надежды на повышение спроса на топливо в Китае, крупнейшем импортере сырой нефти, возникают по мере того, как вторая по величине экономика мира движется к открытию своих границ в следующем месяце после трех лет строгих ограничений на передвижение и бизнес для противодействия распространению COVID.

Китайские больницы оказались под сильным давлением из-за всплеска инфекций COVID-19, поскольку страна движется к лечению вируса как эндемического.

По словам Клаудио Галимберти, старшего вице-президента Rystad Energy, последнее смягчение политики в отношении COVID-19 в Китае окажет краткосрочное положительное влияние, в частности, на международную авиацию.

"Но чтобы добиться полной нормализации спроса со стороны Китая, нам нужно подождать еще два месяца", - добавил он.

Цены также были поддержаны новостями о том, что Россия намерена запретить продажу нефти с 1 февраля в страны, которые соблюдают ценовой потолок G7, введенный 5 декабря в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Однако "в то время как российский запрет на продажу нефти сократит предложение, это будет компенсировано более низким спросом из-за потенциальной глобальной экономической рецессии в следующем году", сказал Леон Ли, аналитик CMC Markets.

Нефтеперерабатывающие заводы в США во вторник работали над возобновлением работы на дюжине объектов, отключенных из-за сильных морозов, восстановление, которое в некоторых случаях продлится до января.

Добыча была нарушена из-за арктического шторма, в результате которого температура значительно опустилась ниже нуля, что привело к сокращению добычи нефти и газа в Северной Дакоте и Техасе.