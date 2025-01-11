Ціни на нафту зросли на 3% після того, як США запровадили нові санкції проти РФ, - Reuters

У п'ятницю нафта подорожчала майже на 3%, що є найвищим показником за останні три місяці. Причиною тому стала підготовка трейдерів до перебоїв у поставках через масштабний пакет санкцій США проти доходів РФ від продажу нафти і газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, ф'ючерси на нафту марки Brent закрилися на позначці 79,76 доларів за барель, збільшившись на 2,84 долара, або ж на 3,7%, після того, як уперше з 7 жовтня ціна перевищила 80 доларів за барель.
Водночас ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 2,65 долара, або на 3,6%, до 76,57 доларів за барель, що також є тримісячним максимумом.
На максимумі сесії обидва контракти зросли на понад 4% після того, як трейдери в Європі та Азії розповсюдили неперевірений документ із детальним описом санкцій.
Джерела в російській нафтовій торгівлі та індійській нафтопереробці повідомили Reuters, що санкції серйозно порушать експорт російської нафти її основним покупцям - Індії та Китаю.
За словами аналітика UBC Джованні Стауново, санкції призведуть до скорочення обсягів експорту російської нафти і зроблять її дорожчою.
Також він додав, що ухвалення нових обмежень напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа дає змогу припустити, що Трамп збереже санкції і використає їх як інструмент переговорів щодо мирної угоди з Україною.
"Ми очікуємо значного річного збільшення світового попиту на нафту на 1,6 мільйона барелів на день у першому кварталі 2025 року, насамперед за рахунок... попиту на топковий мазут, гас і скраплений нафтовий газ", - йдеться в записці аналітиків JPMorgan у п'ятницю.
Нагадаємо, вчора Міністерство фінансів США наклало санкції на більш ніж 30 російських нафтосервісних компаній. Також до списку потрапили глави низки найбільших нафтових компаній Росії.
Reuters доповнює, що адміністрація Байдена запровадила санкції проти російських виробників нафти, танкерів, посередників, трейдерів і портів, прагнучи завдати удару по кожному етапу ланцюжків видобутку і розподілу нафти.
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