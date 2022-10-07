Ціни на нафту знижуються на тлі зміцнення долара

Ціни на нафту у п'ятницю, 7 жовтня, знизилися на тлі зміцнення долара США. Ціни знижуються після зростання більш ніж на 1% на минулій сесії через скорочення видобутку ОПЕК+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,25% - до 94,18 долара за барель. Ф'ючерси на нафту WTI впали на 0,23% - до 88,25 долара за барель.

Зміцнення долара посилило тиск на ціни на нафту на тлі яструбиних заяв Федеральної резервної системи, що сигналізують про подальше посилення політики центрального банку.

Чиновники ФРС не продемонстрували наміру відступити від найагресивнішої кампанії щодо підвищення ставок за останні десятиліття: голова ФРС Ліза Кук, президент ФРС Чикаго Чарльз Еванс і президент ФРС Міннеаполіса Ніл Кашкарі наголошували, що боротьба з інфляцією триває, і вони не були готові до змін.

"Нафта в Азії падає вниз, що не так вже й незвичайно після великого підйому напередодні вихідних, особливо на тлі зростання прибутковості в США і зміцнення долара, що забезпечує зниження і викликає деяку фіксацію прибутку перед вихідними", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Проте обидва контракти зросли за тиждень, чому сприяло оголошення ОПЕК+ про скорочення видобутку.

Скорочення від Організації країн-експортерів нафти та союзників, включаючи Росію (ОПЕК+), на 2 млн барелів є найбільшим скороченням з 2020 року і передує ембарго Європейського Союзу на російську нафту.

Посилення грошово-кредитної політики і обмеження на пересування в Китаї, пов'язані з COVID, означають, що зростання світового попиту, як очікується, виявиться під тиском, вважають аналітики ANZ.

Президент США Джо Байден у четвер висловив розчарування щодо планів ОПЕК+. Він та офіційні особи заявили, що Сполучені Штати розглядають усі можливі альтернативи, щоб не допустити зростання цін. Деякі з цих варіантів включають випуск більшої кількості нафти зі стратегічного нафтового резерву або вивчення можливості обмеження експорту енергоносіїв американськими компаніями.