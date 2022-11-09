Ціни на нафту знижуються на тлі даних із США

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,5% - до 94,92 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,6% до 88,38 доларів за барель. Контракти впали приблизно на 3% у вівторок.

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 5,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 4 листопада, згідно з джерелами Американського інституту нафти.

Минулого тижня ринок покладав надії на те, що Китай може перейти до послаблення обмежень, пов'язаних із COVID, але на вихідних представники охорони здоров'я заявили, що дотримуватимуться свого підходу до нових інфекцій.

Випадки COVID у Гуанчжоу та інших китайських містах різко зросли, а глобальний виробничий центр став найновішим епіцентром COVID у країні.

Аналітик CMC Markets Тіна Тенг сказала, що, незважаючи на обмежену пропозицію на фізичних ринках, уповільнення попиту в Китаї серйозно впливає на ринки ф'ючерсів на нафту.

Тим часом проблеми з постачаннями залишаються, оскільки Європейський Союз заборонив постачання російської нафти, а Організація країн-експортерів нафти та її союзники, або ОПЕК+ скоротила видобуток.

ЄС заборонить імпорт російської нафти до 5 грудня та російських нафтопродуктів до 5 лютого у відповідь на вторгнення Росії до України.