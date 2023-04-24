Ціни на нафту знижуються через невизначеність перспектив світової економіки

Нафта марки Brent подешевшала 0,92% до 80,91 доларів за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,95% до 77,13 доларів за барель.

Обидва контракти впали на понад 5% минулого тижня. Це їхнє перше тижневе падіння за останні п'ять тижнів, оскільки посилилися побоювання з приводу рецесії найбільшого у світі споживача нафти США.

Очікується, що центральні банки від Сполучених Штатів до Великобританії та Європи піднімуть відсоткові ставки в перший тиждень травня, прагнучи впоратися із завзято високою інфляцією.

Нерівне відновлення економіки Китаю після COVID-19 також затьмарило його перспективи попиту на нафту, хоча дані китайської митниці показали, що найбільший у світі імпортер сирої нафти досяг рекордних обсягів у березні. Імпорт Китаю від провідних постачальників із Росії та Саудівської Аравії перевищив 2 млн барелів на добу від кожного.

"Я б назвав нещодавні змішані економічні дані і втручання центральних банків, що триває, як основні фактори нещодавньої корекції цін", - сказав Джон Дрісколл, директор JTD Energy Services. Тим не менш, багато хто може розглядати це як можливість для покупки на зниженні, сказав він.

Проте, аналітики та трейдери зберігають оптимізм щодо відновлення попиту на паливо в Китаї в другій половині 2023 року, а також у зв'язку з тим, що додаткові скорочення поставок, заплановані ОПЕК+ із травня, можуть посилити ринки.

Очікується, що відновлення попиту на нафту в Китаї більш ніж компенсує уповільнення попиту в країнах ОЕСР у найближчому майбутньому, тоді як санкції та обмеження пропозиції підвищують ризик зростання цін, заявили аналітики Національного банку Австралії, додавши, що Brent може зрости до 92 доларів за барель на кінець року.

Нагадаємо, минулого тижнянафта подешевшала до мінімуму з кінця березня через побоювання з приводу рецесії та уповільнення світового попиту на нафту.