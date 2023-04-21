Нафта подешевшала до мінімуму з кінця березня: що вплинуло на світові ціни
Ціни на нафту впали у п'ятницю, 21 квітня. Нафта дешевшає третій день поспіль і зазнає значних втрат за тиждень через побоювання з приводу рецесії та уповільнення світового попиту на нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent із постачанням у червні подешевшали на 0,2% до 80,97 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 0,1%, до 77,28 доларів за барель.
Обидва контракти впали більш ніж на 2% до найнижчого рівня з кінця березня в четвер на тлі побоювання рецесії і очікується тижневе падіння приблизно на 6%.
"Настрій ринку залишався ведмежим після слабких економічних даних США, а також очікувань підвищення процентних ставок, що посилило побоювання щодо рецесії, яка може вплинути на попит на нафту", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities.
За його словами, очікується, що WTI торгуватиметься в діапазоні 75-80 наступного тижня, оскільки інвестори намагаються з'ясувати, чи збільшиться попит на бензин у США до літнього автомобільного сезону і чи справді попит на нафту в Китаї зросте у другій половині року.
Економічні дані показали, що щотижневі заявки на допомогу з безробіття зросли минулого тижня, вказуючи на те, що ринок праці США, можливо, починає демонструвати ознаки уповільнення, оскільки ефект відставання від багаторазового підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою посилює побоювання з приводу уповільнення попиту паливо.
"Ми пов'язуємо короткострокову волатильність цін на нафту з ринковими позиціями напередодні подальшого підвищення відсоткових ставок. ФРС, Банк Англії та ЄЦБ зустрінуться у перший тиждень травня, і ми очікуємо, що на цих зустрічах збережеться знижувальний тиск на ціни на нафту", - заявили аналітики. Національний банк Австралії.
Тим часом Китай може скоротити квоти на експорт нафтопродуктів другою партією на 2023 рік, оскільки внутрішній попит покращується, а потреба в стимулюванні економіки за рахунок експорту нафтопродуктів зменшується.
Що стосується пропозиції, то завантаження нафти із західних портів Росії у квітні, ймовірно, зросте до найвищого рівня з 2019 року, перевищивши 2,4 млн барелів на добу, незважаючи на обіцянку Москви скоротити видобуток, торгові та судноплавні джерела.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США опублікувало попередження американським компаніям про можливі ухилення від обмежень на ціну нафти, що експортується з Росії.
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