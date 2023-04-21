Нафта подешевшала до мінімуму з кінця березня: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту впали у п'ятницю, 21 квітня. Нафта дешевшає третій день поспіль і зазнає значних втрат за тиждень через побоювання з приводу рецесії та уповільнення світового попиту на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent із постачанням у червні подешевшали на 0,2% до 80,97 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 0,1%, до 77,28 доларів за барель.

Обидва контракти впали більш ніж на 2% до найнижчого рівня з кінця березня в четвер на тлі побоювання рецесії і очікується тижневе падіння приблизно на 6%.

"Настрій ринку залишався ведмежим після слабких економічних даних США, а також очікувань підвищення процентних ставок, що посилило побоювання щодо рецесії, яка може вплинути на попит на нафту", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities.

За його словами, очікується, що WTI торгуватиметься в діапазоні 75-80 наступного тижня, оскільки інвестори намагаються з'ясувати, чи збільшиться попит на бензин у США до літнього автомобільного сезону і чи справді попит на нафту в Китаї зросте у другій половині року.

Економічні дані показали, що щотижневі заявки на допомогу з безробіття зросли минулого тижня, вказуючи на те, що ринок праці США, можливо, починає демонструвати ознаки уповільнення, оскільки ефект відставання від багаторазового підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою посилює побоювання з приводу уповільнення попиту паливо.

"Ми пов'язуємо короткострокову волатильність цін на нафту з ринковими позиціями напередодні подальшого підвищення відсоткових ставок. ФРС, Банк Англії та ЄЦБ зустрінуться у перший тиждень травня, і ми очікуємо, що на цих зустрічах збережеться знижувальний тиск на ціни на нафту", - заявили аналітики. Національний банк Австралії.

Тим часом Китай може скоротити квоти на експорт нафтопродуктів другою партією на 2023 рік, оскільки внутрішній попит покращується, а потреба в стимулюванні економіки за рахунок експорту нафтопродуктів зменшується.

Що стосується пропозиції, то завантаження нафти із західних портів Росії у квітні, ймовірно, зросте до найвищого рівня з 2019 року, перевищивши 2,4 млн барелів на добу, незважаючи на обіцянку Москви скоротити видобуток, торгові та судноплавні джерела.