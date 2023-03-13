Ціни на нафту впали на 5% через побоювання фінансової кризи після банкрутства Silicon Valley

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 4,8% до 78,82 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 5% - до 72,82 доларів за барель.

Ціна на нафту марки Brent досягла найнижчого рівня з початку січня, тоді як ціни на нафту WTI впали до мінімуму з початку грудня.

Побоювання проблем через банкрутство Silicon Valley Bank призвели до розпродажу активів у США наприкінці минулого тижня. Європейський банківський індекс у понеділок знизився на 5,7% після падіння на 3,8% у п'ятницю.

Долар США впав на очікуваннях того, що Федеральна резервна система менш агресивно підвищуватиме процентні ставки після того, як влада втрутилася, щоб обмежити наслідки раптового краху Silicon Valley Bank.

Індекс долара, який вимірює американську валюту по відношенню до шести інших валют, впав на 0,55% до майже місячного мінімуму 103,67 після того, як Goldman Sachs заявив, що більше не очікує на підвищення ставки ФРС на засіданні 22 березня.

ФРС оголосила, що надасть додаткове фінансування через нову Програму термінового фінансування банків, яка пропонуватиме кредити на строк до одного року депозитним установам, які забезпечені казначейськими облігаціями та іншими активами, якими володіють ці банки.