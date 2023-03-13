Цены на нефть рухнули на 5% из-за опасений финансового кризиса после банкротства Silicon Valley

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 4,8% до 78,82 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 5% до 72,82 долларов за баррель.

Цена на нефть марки Brent достигла самого низкого уровня с начала января, в то время как цены на нефть WTI упали до минимума с начала декабря.

Опасения проблем из-за банкротства Silicon Valley Bank привели к распродаже активов в США в конце прошлой недели. Европейский банковский индекс в понедельник снизился на 5,7% после падения на 3,8% в пятницу.

Доллар США упал на ожиданиях того, что Федеральная резервная система будет менее агрессивно повышать процентные ставки после того, как власти вмешались, чтобы ограничить последствия внезапного краха Silicon Valley Bank.

Индекс доллара, который измеряет американскую валюту по отношению к шести другим валютам, упал на 0,55% до почти месячного минимума 103,67 после того, как Goldman Sachs заявил, что больше не ожидает повышения ставки ФРС на заседании 22 марта.

ФРС объявила, что предоставит дополнительное финансирование через новую Программу срочного финансирования банков, которая будет предлагать кредиты на срок до одного года депозитным учреждениям, обеспеченные казначейскими облигациями и другими активами, которыми владеют эти банки.