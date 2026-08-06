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Ціни на нафту падають третій день поспіль на тлі можливої угоди щодо Ормузької протоки

02:10 06.08.2026 Чт
2 хв
Наскільки знизилася ціна на одну з марок нафти за останні 3 дні?
aimg Едуард Ткач
Фото: незважаючи на падіння цін, невизначеність зберігається (Getty Images)

Ціни на нафту зберегли тенденцію зниження після того, як Іран заявив про те, що близький до укладання угоди з Оманом щодо Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, нафта марки West Texas Intermediate торгувалася близько позначки 75 доларів за барель після падіння на 11% протягом перших трьох днів цього тижня.

Водночас ціна нафти марки Brent закрилася в середу на позначці понад 79 доларів за барель.

Ціни знизилися на тлі оптимізму щодо можливого досягнення угоди про відновлення судноплавства Ормузькою протокою.

В Ірані в середу заявляли, що спільна заява обох країн (Ірану та Оману) перебуває на розгляді, і угода буде укладена, якщо треті сторони не перешкоджатимуть процесу.

Крім того, президент США Дональд Трамп також вкотре сказав у середу про близькість угоди.

У той же час невизначеність зберігається, тому трейдери не поспішають повністю закривати довгі позиції, оскільки побоюються, що раптова ескалація конфлікту застане їх зненацька.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, у середу 5 серпня видання Axios дізналося, що вже цього дня США планують оголосити про угоду, яка відкриє Ормузьку протоку (у Вашингтон середа ще не закінчилася, день завершиться, коли в Києві буде 7 ранку 6 серпня).

За словами джерел, угода буде укладена безпосередньо між Іраном та Оманом. Цей документ передбачає деякі правила проходу через протоку, і угода задовольняє деякі вимоги Тегерана.

До речі, один із представників МЗС Ірану 5 серпня публічно заявив, що Іран та Оман досягли розуміння щодо географічних координат судноплавного маршруту через Ормузьку протоку.

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Сполучені Штати АмерикиІранОманОрмузька протокаНефть