Ціни на нафту падають третій день поспіль на тлі можливої угоди щодо Ормузької протоки

Як пише видання, нафта марки West Texas Intermediate торгувалася близько позначки 75 доларів за барель після падіння на 11% протягом перших трьох днів цього тижня.

Водночас ціна нафти марки Brent закрилася в середу на позначці понад 79 доларів за барель.

Ціни знизилися на тлі оптимізму щодо можливого досягнення угоди про відновлення судноплавства Ормузькою протокою.

В Ірані в середу заявляли, що спільна заява обох країн (Ірану та Оману) перебуває на розгляді, і угода буде укладена, якщо треті сторони не перешкоджатимуть процесу.

Крім того, президент США Дональд Трамп також вкотре сказав у середу про близькість угоди.

У той же час невизначеність зберігається, тому трейдери не поспішають повністю закривати довгі позиції, оскільки побоюються, що раптова ескалація конфлікту застане їх зненацька.