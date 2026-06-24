Ціни на нафту обвалилися до чотиримісячних мінімумів

Чому падають ціни на нафту

За інформацією видання, в середу ф'ючерси на нафту марки Brent впали більш ніж на 1%, досягнувши 75,88 долара за барель. Це найнижчий показник з кінця лютого, коли розпочалися американо-ізраїльські удари по Ірану.

Водночас американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала до 72,07 долара.

Головною причиною падіння є ознаки того, що більше нафтових танкерів готуються вийти з Ормузької протоки після нещодавнього укладення угоди про припинення вогню між США та Іраном.

Окрім цього, тиск на ринок чинить тимчасове 60-денне скасування санкцій Вашингтона проти Тегерана, що дозволяє Ірану оперативно наростити експорт. Послаблення воєнних дій у Лівані також знизило геополітичні премії на сировину.

Читайте також: Ціни на нафту летять вниз після заяв США про мир з Іраном

Що кажуть експерти

Судноплавне агентство ООН уже розробляє план евакуації для сотень заблокованих суден. Оман своєю чергою пообіцяв залишити протоку відкритою без стягнення зборів і визначив два безпечні маршрути.

Ринкові аналітики зазначають, що інвестори закладають у вартість швидке повернення іранської нафти на світовий ринок.

"Якщо санкції будуть послаблені, іранське виробництво та експорт можуть відносно швидко зрости, враховуючи значну кількість, що зберігається на танкерах - ймовірно, мова йде про тижні, а не про місяці", - прогнозує головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Проте довгострокова стабільність угоди залишається під питанням через розбіжності між США та Іраном щодо ядерних інспекцій. Наразі аналітики Macquarie очікують, що середня ціна на нафту Brent становитиме 77,09 долара за барель у 2026 році.