Ціни на малину і лохину - понад 200 гривень: чому ягоди такі дорогі цьогоріч

Скільки коштує малина та лохина в серпні?

Які фактори впливають ціни?

Чи дешевшатиме ягода?

Скільки коштує малина

Станом на серпень 2025 ціни на малину залишаються високими. На оптових ринках і фермерських ярмарках вартість малини коливається від 170 до 220 гривень за кілограм. Так, на ринку "Столичний" у Києві середня ціна малини - 170 грн/кг.

На вуличних ринках також продають малину господарі з власних садиб у стаканчиках. Ціна становить 60-70 грн за об'єм 500 мл.

Водночас у супермаркетах ціни можуть сягати 350-640 гривень за кілограм.

В мережі Сільпо червона та жовта малина коштує від 399 грн/кг, а ціна на відбірну сягає 699 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

У магазинах VARUS малина коштує 369,9 грн/кг, в Auchan - 422 грн/кг, в NOVUS - 389 грн/кг.

Власники садових господарств відзначають, що зростання собівартості виробництва, зокрема витрат на працю, пакування та логістику, безпосередньо впливає на кінцеву ціну продукції.

Крім того, на українську малину спостерігається високий попит на зовнішньому ринку, особливо з боку Польщі, Туреччини, де через погодні умови врожайність значно знизилася. Експорт якісної ягоди спричиняє її дефіцит на внутрішньому ринку.

Ціни на лохину в серпні 2025

Вартість лохини, як і малини, влітку 2025 залишається чималою. За даними EastFruit, на початку серпня ягоду продають в опті по 100-180 грн/кг, залежно від якості та обсягу партії.

У роздріб ціна ще вища. До прикладу, на районних ринках столиці купити кілограм лохини можна за 180-200 грн/кг.

У магазинах NOVUS в асортименті є фасована лохина за ціною 214 грн за упаковку 1 кг, кошик 250 г вартує 99 грн.

Скриншот novus.zakaz.ua

У мережі АТБ лохина коштує 212,95 грн/кг, у магазинах VARUS - 199,9 грн/кг, в супермаркетах Auchan - 229 грн/кг.

Пік збирання лохини припадає на останні тижні липня - початок серпня. Тому наразі пропозиція зростає, а відпускні ціни поступово знижуватимуться. Втім, експерти зазначають, що загальна пропозиція лохини нижча, ніж торік, що утримує ціни на відносно високому рівні.

До того ж цьогоріч сезон почався приблизно на тиждень пізніше, ніж зазвичай. Це було спричинено прохолодною погодою на початку літа. Така затримка вплинула на стартові ціни, які були значно вищими, ніж у попередньому році.

Прогнозується, що до вересня можливе незначне подальше зниження вартості лохини, але переважно для ягід середньої якості.

Чому ціни високі та що з урожаєм ягід

Основною причиною високих цін на ягоди є значне зниження врожайності через несприятливі погодні умови.

Зокрема, весняні заморозки, а також локальні проблеми зі шкідниками та хворобами малини призвели до втрати частини врожаю. Через дощі та заморозки навесні господарства зібрали менше врожаю, що негативно вплинуло на його загальний обсяг.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в коментарі РБК-Україна зазначив, що малина та лохина наразі мають високу ціну через те, що їх врожайність цього року значно знизилась через заморозки.

"Крім цього, малину та лохину збирають вручну, що підвищує витрати на збір", - пояснює експерт.

Фото: врожай лохини 2025 почали збирати пізніше (freepik.com)

Також на вартість ягід впливає зростання собівартості виробництва, зокрема подорожчання електроенергії, палива та добрив.

Важливим фактором є і високий попит на заморожені ягоди для експорту, що підсилює конкуренцію на внутрішньому ринку.

При підготовці використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, публікації EastFruit, Agrotimes, дані мереж супермаркетів, сайт ринку "Столичний".