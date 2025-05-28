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Ціни на квартири у різних містах України: де "вторинка" зростає найшвидше

Середа 28 травня 2025 06:40
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Ціни на квартири у різних містах України: де "вторинка" зростає найшвидше Фото: В Україні дорожчають квартири (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні зафіксовано суттєве зростання цін на однокімнатні квартири на вторинному ринку. Найбільше подорожчання - у Харкові, де за період з січня по квітень 2025 року ціни зросли на 11%.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.

Український ринок вторинної нерухомості продовжує змінюватися під впливом війни та внутрішньої міграції. Аналітики дослідили, як з січня по квітень 2025 року змінилися медіанні ціни на купівлю однокімнатних квартир у містах України. Найбільше здорожчання - у містах-мільйонниках, хоча частина західних регіонів демонструє стабільність або навіть зниження.

Харків здивував - ціни зросли на 11%

Лідером зі зростання стала столиця Слобожанщини - Харків. Попри складну безпекову ситуацію, ціни там підскочили на 11%, до 851 тисячі гривень (близько 20,4 тисячі доларів). Експерти пояснюють це активізацією внутрішнього ринку: місцеві мешканці, що залишаються у місті, шукають доступне житло, а пропозиція обмежена.

В Одесі ціни зросли на 8%, сягнувши 1,6 мільйона гривень. У Києві вартість житла виросла на 5% - до 3 мільйонів гривень (71,9 тисячі доларів). Це свідчить про стабільний попит на житло в великих містах з розвиненою інфраструктурою та порівняно високим рівнем безпеки.

Захід тримається стабільно, але з нюансами

Західна Україна, яка з початку повномасштабного вторгнення стала притулком для сотень тисяч переселенців, наразі демонструє більш стриману динаміку. Проте деякі міста все ж фіксують зростання:

  • Чернівці - на 6%, до 1,6 мільйона гривень;
  • Тернопіль – на 6%, до 1,7 мільйона гривень;
  • Івано-Франківськ - на 2%, до 1,7 мільйона гривень;
  • Хмельницький - на 3%, до 1,2 мільйона гривень;
  • Рівне - на 0,3%, 1,5 мільйона гривень.

У цих регіонах попит на житло залишається стабільним, але без сплесків, які були у 2022-2023 роках.

Де нерухомість дешевшає

Найбільш неочікуване зниження цін - у Львові, де зафіксували падіння на 2%. Середня ціна однокімнатної квартири у місті становить 2,3 мільйона гривень (близько 55,1 тисячі доларів) - це все ще найвищий показник на заході.

Зниження також спостерігається в:

  • Вінниці - на 2%, до 2 мільйонів гривень;
  • Кропивницькому - на 2%, до 994 тисяч гривень;
  • Миколаєві - на 1%, до 780 тисяч гривень.

Причини - різні: у Львові - можлива корекція після перегрітого ринку, в Миколаєві - близькість до фронту й ризики безпеки.

Що це означає для покупців і продавців

Аналітики зазначають, що ринок вторинного житла в Україні залишається надзвичайно сегментованим. У Києві, Харкові, Одесі помітні ознаки поступового пожвавлення, у більшості інших міст - стабільність. Зниження цін у Львові може бути сигналом, що ажіотажний попит почав спадати, або ж це короткостроковий ефект.

Для покупців - це момент для зважених рішень. У містах з мінімальним ростом або падінням цін можна торгуватись. Для продавців - час або скористатись відносним попитом, або чекати кращих часів, залежно від регіону.

Раніше РБК-Україна розповідало, що з початку 2025 року оренда житла в Україні зросла на 3,1%. Найдорожче знімати квартиру в західних областях - зокрема, на Закарпатті, у Львові та Рівному. Найнижчі ціни - на півдні та сході. Через війну українці менш охоче купують житло, хоча інвестування в нього залишається вигідною альтернативою оренді.

У Києві оренда однокімнатних квартир за рік зросла до 37%, навіть у спальних районах. Попри це, попит знижується - особливо в центрі столиці. Натомість активність орендарів зростає у передмісті, де ціни також піднялися, але житло новіше й вигідніше за співвідношенням "ціна-якість".

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