Ціни кусаються, попиту майже нема: що відбувається з комерційною нерухомістю в Україні

Зменшення активності на ринку пояснюється невизначеністю та ризиками. Підвищення цін у поєднанні зі скороченням кількості пропозицій і відгуків свідчить про обережність як продавців, так і орендарів. Єдине місто, де купівельний інтерес зростає, - Київ. У решті - ринок торгової нерухомості "стискається".

Купити торгове приміщення стало дорожче

Найдорожче купувати торгове приміщення у столиці - медіанна ціна досягла 8,3 мільйонів гривень, що на 14% більше, ніж торік. У решті міст-мільйонників ситуація така:

у Дніпрі ціни виросли на 29% - до 4,1 мільйона гривень;

у Львові вартість зросла на 12% - до 3,1 мільйона гривень;

в Одесі вартість зросла на 9% - до 3,5 мільйона гривень;

Харків - єдине велике місто, де ціна знизилася на 4% (до 2 мільйонів гривень).

Пропозицій на продаж поменшало в усіх містах: найбільше у Львові (-37%) та Дніпрі (-33%). Одночасно впав і попит, крім Києва, де відгуків на оголошення стало на 31% більше, ніж у березні 2024 року.

Оренда стала дорожчою

На ринку оренди торгових приміщень медіанна ціна за рік найбільше зросла у Дніпрі - на 52%, до 17 тисяч гривень. Водночас Київ залишається лідером за вартістю - 38 тисяч гривень, що на 15% більше, ніж торік.

Ціни також піднялися:

в Одесі на 25% - до 19 тисяч гривень;

у Львові на 9% - до 18 тисяч гривень;

у Харкові залишилися без змін - 12 тисяч гривень.

Але водночас зросла не лише вартість, а й дефіцит пропозицій. Наприклад, у Києві кількість оголошень про оренду торгових площ зменшилась на 22%. Знизився й попит: