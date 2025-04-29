Ціни кусаються, попиту майже нема: що відбувається з комерційною нерухомістю в Україні

У березні 2025 року в Україні зафіксовано зростання цін на торгові приміщення при зменшенні пропозиції та падінні попиту.
Що відбувається на ринку торгової нерухомості, розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
Зменшення активності на ринку пояснюється невизначеністю та ризиками. Підвищення цін у поєднанні зі скороченням кількості пропозицій і відгуків свідчить про обережність як продавців, так і орендарів. Єдине місто, де купівельний інтерес зростає, - Київ. У решті - ринок торгової нерухомості "стискається".
Найдорожче купувати торгове приміщення у столиці - медіанна ціна досягла 8,3 мільйонів гривень, що на 14% більше, ніж торік. У решті міст-мільйонників ситуація така:
Пропозицій на продаж поменшало в усіх містах: найбільше у Львові (-37%) та Дніпрі (-33%). Одночасно впав і попит, крім Києва, де відгуків на оголошення стало на 31% більше, ніж у березні 2024 року.
На ринку оренди торгових приміщень медіанна ціна за рік найбільше зросла у Дніпрі - на 52%, до 17 тисяч гривень. Водночас Київ залишається лідером за вартістю - 38 тисяч гривень, що на 15% більше, ніж торік.
Ціни також піднялися:
Але водночас зросла не лише вартість, а й дефіцит пропозицій. Наприклад, у Києві кількість оголошень про оренду торгових площ зменшилась на 22%. Знизився й попит:
Раніше РБК-Україна розповідало про ситуацію на ринку комерційної нерухомості України. Основні тенденції включають зростання цін на оренду та продаж офісних приміщень, особливо в Києві, де медіанна ціна оренди зросла на 30% порівняно з попереднім роком.
Водночас, у більшості інших міст спостерігається зниження попиту та кількості оголошень, що свідчить про загальне охолодження ринку. Експерти пов'язують це з переходом багатьох компаній на віддалену роботу та економічною невизначеністю в умовах війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.