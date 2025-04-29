Цены кусаются, спроса почти нет: что происходит с коммерческой недвижимостью в Украине

Уменьшение активности на рынке объясняется неопределенностью и рисками. Повышение цен в сочетании с сокращением количества предложений и откликов свидетельствует об осторожности как продавцов, так и арендаторов. Единственный город, где покупательский интерес растет, - Киев. В остальных - рынок торговой недвижимости "сжимается".

Купить торговое помещение стало дороже

Дороже всего покупать торговое помещение в столице - медианная цена достигла 8,3 миллионов гривен, что на 14% больше, чем в прошлом году. В остальных городах-миллионниках ситуация такая:

в Днепре цены выросли на 29% - до 4,1 миллиона гривен;

во Львове стоимость выросла на 12% - до 3,1 миллиона гривен;

в Одессе стоимость выросла на 9% - до 3,5 миллиона гривен;

Харьков - единственный крупный город, где цена снизилась на 4% (до 2 миллионов гривен).

Предложений на продажу стало меньше во всех городах: больше всего во Львове (-37%) и Днепре (-33%). Одновременно упал и спрос, кроме Киева, где откликов на объявления стало на 31% больше, чем в марте 2024 года.

Аренда стала дороже

На рынке аренды торговых помещений медианная цена за год больше всего выросла в Днепре - на 52%, до 17 тысяч гривен. В то же время Киев остается лидером по стоимости - 38 тысяч гривен, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Цены также поднялись:

в Одессе на 25% - до 19 тысяч гривен;

во Львове на 9% - до 18 тысяч гривен;

в Харькове остались без изменений - 12 тысяч гривен.

Но в то же время выросла не только стоимость, но и дефицит предложений. Например, в Киеве количество объявлений об аренде торговых площадей уменьшилось на 22%. Снизился и спрос: