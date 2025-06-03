Ціни у Києві знову злетіли. Скільки тепер доведеться віддати за оренду житла

Київ стабільно входить у трійку міст із найдорожчою орендою житла. За останні пів року ціни знову підскочили на всі види квартир, найбільше подорожчали трикімнатні - на 27%.

Як змінились ціна на оренду в Києві

Ціни на однокімнатні квартири почали зростати у квітні. Зараз середня ціна оренди - 18 тисяч гривень, це на 9% дорожче, ніж було раніше. Вартість житла дуже залежить від району. Найдорожче на Печерську - 33 300 гривень, найдешевше - у Деснянському районі, тут середня ціна становить 9 150 гривень.

У передмісті столиці оренда однокімнатних квартир коливається у межах 10-12,5 тисяч гривень на місяць.

Ціни на оренду житла у Києві (скриншот)

Двокімнатні квартири подорожчали на 14% за пів року. В середньому їх здають за 26 тисяч гривень на місяць, але загалом по місту ціна різниться - від 12 тисяч у Деснянському районі, до 45 800 гривень на Печерську. У містах-супутниках Києва двокімнатні квартири здають за 17-20 тисяч гривень.

Найбільше за пів року підскочили у ціні трикімнатні квартири - на 27%. Середня ціна на них зараз становить 48 тисяч гривень. Вартість коливається від 20 тисяч гривень на Святошино до 70 800 гривень на Печерську. Даних про ціни на оренди трикімнатних квартир у передмісті Києва нема.

Додамо, що кияни в середньому витрачають 63% заробітку на оренду житла. Найдорожче квартири коштують у дореволюційних будинках та новобудовах, зведених після 2010 року. Найдешевше - у хрущовках і і панельках.