Цены в Киеве снова взлетели. Сколько теперь придется отдать за аренду жилья

Киев стабильно входит в тройку городов с самой дорогой арендой жилья. За последние полгода цены снова подскочили на все виды квартир, больше всего подорожали трехкомнатные - на 27%.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, как изменилась стоимость аренды в столице.

Как изменились цена на аренду в Киеве

Цены на однокомнатные квартиры начали расти в апреле. Сейчас средняя цена аренды - 18 тысяч гривен, это на 9% дороже, чем было раньше. Стоимость жилья очень зависит от района. Дороже всего на Печерске - 33 300 гривен, самые дешевые квартиры - в Деснянском районе, здесь средняя цена составляет 9 150 гривен.

В пригороде столицы аренда однокомнатных квартир колеблется в пределах 10-12,5 тысяч гривен в месяц.

Цены на аренду жилья в Киеве (скриншот)

Двухкомнатные квартиры подорожали на 14% за полгода. В среднем их сдают за 26 тысяч гривен в месяц, но в целом по городу цена отличается - от 12 тысяч в Деснянском районе, до 45 800 гривен на Печерске. В городах-спутниках Киева двухкомнатные квартиры сдают за 17-20 тысяч гривен.

Больше всего за полгода подскочили в цене трехкомнатные квартиры - на 27%. Средняя цена на них сейчас составляет 48 тысяч гривен. Стоимость колеблется от 20 тысяч гривен на Святошино до 70 800 гривен на Печерске. Данных о ценах на аренду трехкомнатных квартир в пригороде Киева нет.

Добавим, что киевляне в среднем тратят 63% заработка на аренду жилья. Дороже всего квартиры стоят в дореволюционных домах и новостройках, построенных после 2010 года. Дешевле всего - в хрущевках и панельках.