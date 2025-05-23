Ціни на iPhone можуть різко зрости: Трамп погрожує митами проти Apple

Трамп заявив, що вже давно говорив про це з головним виконавчим директором Apple Тімом Куком.

"Я давно повідомив Тіма Кука з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться у Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені та зібрані у Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде", - заявив президент.

Він повідомив, що якщо Apple не перенесе свої виробництва до США, то він застосує мита до компанії.

"Apple повинна буде сплатити США мито у розмірі щонайменше 25%. Дякую за увагу до цього питання!", - підсумував він.