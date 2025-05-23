Ціни на iPhone можуть різко зрости: Трамп погрожує митами проти Apple
Американський президент Дональд Трамп заявив, що компанія Apple має виробляти свої iPhone у США, інакше на її продукцію можуть накласти мита в щонайменше 25%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Трампа в Truth Social.
Трамп заявив, що вже давно говорив про це з головним виконавчим директором Apple Тімом Куком.
"Я давно повідомив Тіма Кука з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться у Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені та зібрані у Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде", - заявив президент.
Він повідомив, що якщо Apple не перенесе свої виробництва до США, то він застосує мита до компанії.
"Apple повинна буде сплатити США мито у розмірі щонайменше 25%. Дякую за увагу до цього питання!", - підсумував він.
Мита Трампа
Нагадаємо, що ще минулого місяця президент Трамп оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. Тарифи були застосовані майже до всіх країн світу.
Дісталось навіть островам, де живуть не люди, а пінгвіни, детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.
Оголошені мита коливались від 10% до 49% на імпортні товари.
РБК-Україна зібрало у своєму матеріалі все, що відомо про введені мита Трампа.
Варто відзначити, що найбільший податок США наклали на Китай. За кілька тижнів мита на китайські товари сягнули 145%.
Вже тоді генеральний директор Apple повідомив інвесторам, що компанія прагне якомога більше продукції для США виробляти не в Китаї, а в Індії.
На початку цього місяця Кук навіть розповів, як введені президентом США мита вплинули на бізнес компанії та зізнався, скільки Apple втрачає через мита.
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