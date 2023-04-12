Цены на газ для производителей тепла и бюджетников зафиксируют еще на год

Кабинет министров планирует продлить действие фиксированных цен на газ для ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" до 31 марта 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов ( ФПУ ).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, производителями тепловой энергии были заключены договоры поставки природного газа с "Нафтогаз Трейдинг" (поставщиком природного газа, на который возложены специальные обязанности), действующие до 30 апреля 2023 года.

"Однако исходя из необходимости продолжения предоставления услуг по поставке горячей воды в населенных пунктах Украины, определения четких предпосылок для подготовки к началу нового отопительного периода 2023/2024 гг. возникла необходимость продлить поставки природного газа на условиях действия Положения до 31 марта 2024 года" , - говорится в документе.

В частности, планируется продолжить действие следующих тарифов: