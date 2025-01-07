Ціни на газ в Україні за рік зросли більш ніж на 10%

Фактична ціна реалізації газу в Україні в грудні 2024 року склала 15 288 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ. Це на 2,3% більше, ніж місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки .

За 2024 рік газ подорожчав на 12,4%. Однак курс долара за рік зріс на 10,7% і в доларовому вираженні зростання було мінімальним.

Ціни в Європі

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 510 доларів за тисячу кубометрів (21,6 тисяч гривень).

Наразі вартість палива в ЄС приблизно на 20% вища, ніж рік тому, оскільки зима в Європі цього року холодніша, ніж торік, що призводить до зростання використання газу зі сховищ.

Прогноз ціни

НБУ очікує, що ціни на природний газ на європейському ринку поступово знижуватимуться на прогнозному горизонті внаслідок збільшення виробництва ЗПГ у світі, насамперед у США, Катарі та Австралії.

НБУ прогнозував, що у 2024 році ціни впадуть на 20,5% до 370,1 долара за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 3,9% до 384,7 долара, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336,5 долара.

Ціни на газ для населення

В Україні діє мораторій на підвищення ціни газу для населення. Фактично весь обсяг домогосподарствам продає державний "Нафтогаз України" за ціною 7,96 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, але без доставки).

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни. Тарифи зростуть, щойно "дозволять умови". У післявоєнний період тарифи теж зростатимуть.