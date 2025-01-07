Цены на газ в Украине за год выросли более чем на 10%

Фактическая цена реализации газа в Украине в декабре 2024 года составила 15 288 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС. Это на 2,3% больше, чем месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики .

За 2024 год газ подорожал на 12,4%. Однако курс доллара за год вырос на 10,7% и в долларовом выражении рост был минимальным.

Цены в Европе

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 510 долларов за тысячу кубометров (21,6 тысяч гривен).

Сейчас стоимость топлива в ЕС примерно на 20% выше, чем год назад, поскольку зима в Европе в этом году холоднее, чем прошлом, что приводит к росту использования газа из хранилищ.

Прогноз цены

НБУ ожидает, что цены на природный газ на европейском рынке будут постепенно снижаться на прогнозном горизонте вследствие увеличения производства СПГ в мире, прежде всего в США, Катаре и Австралии.

НБУ прогнозировал, что в 2024 году цены упадут на 20,5% до 370,1 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году вырастут на 3,9% до 384,7 долларов, в 2026 году упадут на 12,5% до 336, 5 долларов.

Цены на газ для населения

В Украине действует мораторий на повышение цены газа для населения. Фактически весь объем домохозяйствам продает государственный "Нафтогаз Украины" по цене 7,96 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС, но без доставки).

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны. Тарифы вырастут, как только "позволят условия". В послевоенный период тарифы тоже будут расти.