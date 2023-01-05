Ціни на газ обвалилися: у Європі очікується рекордно теплий січень

За словами синоптика Maxar Technologies Inc., помірні погодні умови, ймовірно, збережуться у всьому регіоні до кінця місяця.

За прогнозами Maxar і Weather Company, температура коливатиметься від 2 до 5 градусів вище за норму у Франції та Німеччині до 17 січня, внаслідок чого попит на опалення в Європі буде нижчим за середній за 10 років. За даними Метеорологічного бюро, у Великій Британії, де 2022 рік був найтеплішим за всю історію спостережень. Цього місяця, ймовірно, збережуться м'які погодні умови.

Для Європи "перша половина місяця може стати однією з найтепліших за останні кілька десятиліть, якщо все піде так, як очікувалося", - сказав Метью Дрос, метеоролог із Maxar.

Це різкий поворот після низьких температур на початку грудня, які викликали побоювання щодо надто швидкого виснаження запасів газу. Уряди та споживачі більшу частину літа турбувалися про те, що їм загрожує відключення електрики після різкого припинення постачання газу з Росії після початку війни проти України.

Сховища, як і раніше, заповнені майже на 84%, а зниження попиту у святковий сезон навіть дозволило поповнити запаси. Цей буфер допоможе Європі витримати будь-які похолодання наприкінці зими та скоротити дефіцит поставок із Росії. А високі запаси наприкінці холодного сезону полегшать поповнення запасів до наступної зими.

Як зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, надалі потрібне газове ембарго проти Росії. "Задушити економіку агресора – це важливе завдання демократичного світу", - додав він.