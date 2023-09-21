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Ціни на газ до кінця зими залишаться незмінними, - "Нафтогаз"

Фото: ціни на газ до кінця зими залишаться незмінними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна входить в осінньо-зимовий сезон з достатньою кількістю газу у підземних сховищах, зберігаючи стабільну цінову політику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

"Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому я маю заспокоїти населення в цьому відношенні, а також міста і підприємства теплокомуненерго", - наголосив він. 

Чернишов також зазначив, що підготовка до опалювального сезону пройшла на належному рівні. 

"Ми маємо рухатись вперед, проходити цю зиму і бути абсолютно впевненими у перемозі і подальших діях", - сказав Чернишов.

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Нафтогаз України