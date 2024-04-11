Ціни на газ у Європі зросли після удару Росії по сховищам в Україні

Росія атакувала два українські підземні сховища газу в Україні, створивши нову загрозу енергетичній інфраструктурі країни та безпеці поставок. Європейські ф'ючерси на газ зросли на 5,5% до 28,5 євро за мегават-годину (близько 320 доларів за тисячу кубометрів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як заявили у "Нафтогазі", після удару об'єкти працюють, а фахівці оцінюють наслідки обстрілу. Це четверта подібна атака, яка поки що не вплинула на операції.

Bloomberg зазначає, що ці інциденти наголошують на потенційному ризику для зберігання газу в країні, якщо запаси газу в Європі заповняться цього літа. Україна має більше сховищ, аніж будь-яка інша країна на континенті, і вона активно залучає трейдерів для зберігання там постачань.

Українські сховища розташовані у західній частині країни, що межує із Європейським Союзом, на глибині до двох кілометрів під землею.

Потужності використовують такі компанії, як Shell Plc та DXT Commodities. Нещодавно "Нафтогаз" провів переговори про зберігання газу цього року з RWE AG, норвезькою Equinor ASA та французькими TotalEnergies SE та Engie SA. Німецька компанія SEFE також заявила, що розглядає можливість повторного зберігання газу в Україні.

За даними "Нафтогазу", Україна пропонує трейдерам за межами країни забронювати цього року до 10 мільярдів кубометрів своїх сховищ природного газу. Обсяг, який може бути виділений для міжнародних компаній, становить близько третини загальної потужності країни та знаходиться на рівні минулого року.

Атака 11 квітня

Нагадаємо, у ніч на 11 квітня росіяни завдали по Україні масованого повітряного удару із застосуванням крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет ("Кинжал"), а також дронів-камікадзе.

За інформацією "Нафтогазу", під час масованої повітряної атаки два підземні газові сховища України потрапили під удар.