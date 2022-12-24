Ціни на газ у Європі впали нижче за довоєнний рівень: що стало причиною

Поточні прогнози погоди показують, що до кінця року температура в Європі буде вищою за норму, що призведе до подальшого зниження цін.

Газ продовжує відбиратися з європейських підземних сховищ, які зараз заповнені на 86% і становлять приблизно 94 млрд кубометрів. Швидкість вилучення в даний час становить близько 450 млн кубометрів на добу, що більш ніж на 100 млн кубометрів на добу нижче, ніж тиждень тому.

Заповненість сховищ у Великій Британії становить 68%, у Франції - 84%, а Німеччині - 87%.

Щодо ЗПГ, Європа продовжує імпортувати значні обсяги. Минулого тижня валовий імпорт ЗПГ до Європи досяг 3,08 млн тонн, причому основними покупцями стали Франція, Великобританія та Іспанія.

Франція, як і раніше, залишається найбільшим імпортером ЗПГ у Європі: минулого тижня було імпортовано загалом 0,72 млн тонн ЗПГ. 21 грудня Німеччина прийняла перше ЗПГ-судно Seapeak Hispania на завод з регазифікації, що створює додаткові можливості зниження цін.

Навіть після закриття Freeport США продовжують залишатися найбільшим експортером ЗПГ у Європі, відправивши минулого тижня понад 1,16 млн тонн.

Європейська комісія 19 грудня погодилася обмежити ціни на газ на рівні 180 євро/МВтг з 15 лютого 2023 року. Обмеження буде запроваджено, коли ціни TTF на початку місяця перевищать 180 євро/МВтч протягом трьох днів поспіль та на 35 євро/МВтч перевищать ціну ЗПГ.

Обмеження значно вище, ніж поточна форвардна ціна на TTF і навряд чи буде активовано, але захистить європейських споживачів від різких стрибків цін, що спостерігалися цього року.

Враховуючи, що межа була встановлена значно вищою, ніж поточні ціни на газ, це не призведе до скорочення пропозиції чи збільшення дефіциту газу в Європі.