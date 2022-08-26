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Цены на газ в Европе перевалили за 3500 долларов за тысячу кубометров

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Лондон, Пятница 26 августа 2022 18:24
Цены на газ в Европе перевалили за 3500 долларов за тысячу кубометров Фото: цены на газ в Европе подскочили до 3500 долларов за тысячу кубометров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Биржевые цены на газ в Европе поднялись до максимума за последние почти шесть месяцев. Впервые с марта они перевалили за 3500 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сегодня выросла еще на 5% и достигла уровня 3521 доллар за тысячу кубометров (334 евро за 1 МВт·ч).

Стоит отметить, что в последний раз такая цена на голубое топливо была 7 марта текущего года. В тот же день был зафиксирован исторический рекорд - 3800 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, цены на газ начали расти после заявления российского "Газпрома", который собирается с 31 августа по 2 сентября остановить экспорт "Северным потоком" для ремонта единой рабочей турбины.

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