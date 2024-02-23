Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за три роки

Як зазначає Bloomberg , ціни зараз близькі до рівнів, що спостерігалися у травні 2021 року, коли Росія поступово почала припиняти постачання трубопровідного газу на континент.

Зниження цін у Європі наголошує на комфортній ситуації з поставками - сховища, як і раніше, заповнені приблизно на 65%, тоді як до кінця зимового опалювального сезону залишилося трохи більше місяця.

Ціни в Європі

Нагадаємо, тепла зима та рекордні запаси обвалили ціни на газ у Європі. За даними, зібраними Gas Infrastructure Europe (GIE), запаси газу в Європейському Союзі та Великій Британії на 10 лютого були 45% вищими за 10-річний сезонний середній показник. В результаті сховища, як і раніше, були заповнені на 67%.

Прогноз ціни

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період також поступово знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшенню виробництва ЗПГ у США, Австралії та Катарі, постачання російського дешевшого газу до Китаю та Індії (що зменшує конкуренцію за ЗПГ), збалансоване накопичення запасів.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2023 року впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 0,9% до 461,6 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році впадуть на 10,8% до 411,8 доларів, у 2026 році впадуть на 12,2% до 361, 5 доларів.