Ціни на газ у Європі цього літа можуть опускатися нижче нуля, - Bloomberg

Європейські ціни на газ впали до найнижчого рівня з середини 2021 року, коли Росія тільки-но почала скорочувати постачання перед вторгненням в Україну. Деякі трейдери передбачають, що короткострокові ціни можуть іноді навіть йти в мінус цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається у публікації, ф'ючерси на газ уже цього року впали на дві третини, що послабило тиск на бюджети домогосподарств. Це також підриває один із головних козирів президента РФ Володимира Путіна - можливість скоротити постачання газу до регіону.

Обвал цін

Базові г ф'ючерси на TFT у Нідерландах - падають вісім тижнів поспіль, опустившись нижче 25 євро за мегават-годину (близько 280 доларів за тисячу кубометрів), найнижчого рівня з травня 2021 року. У понеділок уранці вони торгувалися на рівні 24,45 євро.

Допомогло збільшення імпорту зрідженого природного газу для заміни постачання з Росії, а також відносно м'яка зима, що означало, що регіону не потрібно було надто активно використовувати сховища. Запаси в Європі заповнені майже на 67% порівняно із середнім п'ятирічний показник близько 50%. За даними Gas Infrastructure Europe, запаси газу в Німеччині становлять 73%.

Економічна слабкість також відіграє роль скорочення споживання енергії. Відновлення Китаю сповільнилося, європейське виробництво зазнає глибокого спаду, а економіка Німеччина несподівано скоротилася в першому кварталі, що призвело до рецесії.

Крім того, Європа наполягає на створенні більшої кількості відновлюваних джерел енергії. Нові сонячні та вітряні електростанції та добрі погодні умови допомогли знизити потребу в газі для виробництва електроенергії цього року, що ще більше знизило попит.

Падіння цін "є чудовою новиною для Європи і показує, що збільшення імпорту ЗПГ, а також скорочення попиту вдалося швидко збалансувати європейський ринок після того, як Росія закрила крани", сказав Георг Захманн, старший науковий співробітник аналітичного центру Брюсселя Bruegel.

Полегшення для європейців

Для домогосподарств цінові переваги є очевидними. Інфляція в єврозоні, ймовірно, сповільнилася у травні до 6,3%, що є найнижчим показником безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну. У звіті, який має бути опублікований у вівторок, економісти Nomura кажуть, що вони очікують побачити "нижчі оптові ціни на енергоносії, які дійдуть споживачам у всій зоні євро".

Але навіть після того, як центральні банки підвищили відсоткові ставки, базові показники інфляції виявилися стійкішими. Частково це пов'язано з тим, що вартість енергії відбилася на цінах на товари та послуги в економіці загалом. У міру зниження загальної інфляції тиск на заробітну плату знизиться, але цей процес вимагатиме часу.

Газовий шантаж Кремля та економіка ЄС

У більшості секторів криза почалася, коли Росія вторглася в Україну у лютому 2022 року. В енергетиці він розпочався два роки тому, коли Москва вперше почала скорочувати постачання, відмовившись збільшити постачання до Європи через Україну. Тепер Україна є останнім маршрутом для транспортування російського газу до Західної Європи після того, як у вересні було пошкоджено закритий газопровід "Північний потік" до Німеччини.

Ринок уважно стежить за попитом на газ із боку Китаю. На думку аналітиків Energy Aspects, європейські ціни на газ можуть впасти ще більше, нижче 20 євро за мегават-годину, якщо імпорт ЗПГ з Китаю виявиться дуже слабким.

У самій Європі нинішні низькі ціни не викликають зростання промислового попиту, яке було скорочено минулого року під час різкого зростання цін на енергоносії.

"Через високі ціни на енергоносії в Європі багато галузей, особливо газоємні, або впали, або пішли за межі Європи. Ці галузі не повернуться, навіть якщо ціни на енергоносії впадуть", - сказала Бренда Шаффер, старший науковий співробітник Глобального енергетичного центру Атлантичного поради у Вашингтоні.

Ціни нижче нуля

Зазначимо, падіння вартості енергоресурсів нижче за нуль - не поодинокий випадок. Наприклад, у квітні 2020 року ціни на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) у США опустилися до мінус 37,63 доларів за барель через перенасичення на ринку та неможливість зберігати запаси.

Аналогічна ситуація спостерігається зараз на ринку електроенергії у Європі. Ціни в деяких країнах опускаються в негативну зону, що спричинено несподіваним надлишком відновлюваної енергії