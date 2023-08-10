Цены на газ в Европе подскочили на 30%: что стало причиной

Цены на природный газ в Европе подскочили 9 августа на 28%. Причиной стали возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях по производству сжиженного природного газа в Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли до 39,8 евро за мегаватт-час (около 460 долларов за тысячу кубометров). Рост продолжился утром 10 августа, когда цены выросли еще на 3% до 41 евро.

Фьючерсы превысили 40 евро за мегаватт-час впервые с июня, хотя они все еще ниже более чем на 80% по сравнению с беспрецедентным уровнем, достигнутым в августе прошлого года.

Рабочие предприятий Chevron и Woodside Energy Group в Австралии проголосовали за одобрение забастовок на Северо-Западном шельфе, предприятиях Wheatstone и Gorgon, и некоторые забастовки могут начаться уже на следующей неделе в соответствии с трудовыми правилами.

"Ситуация подчеркивает важность австралийского СПГ для глобальной энергетической безопасности, даже с возможностью перебоев с поставками австралийского газа, что вызовет резкие скачки цен даже в Европе", - сказал Сол Кавоник, аналитик по энергетике из Сиднея в Credit Suisse Group.

Однако, по его словам, по всей вероятности, соглашение будет достигнуто до того, как оно окажет существенное влияние на мировые поставки СПГ.

Ситуация в Европе

Резкий скачок цен на природный газ в Европе, которая редко получает СПГ из Австралии, подчеркивает нервозность региона по поводу поставок после прошлогоднего кризиса, когда потоки из России, традиционно являвшейся крупнейшим источником топлива для тепловых и электростанций, сократились.

Беспокойство сохраняется даже при том, что уровень запасов газа на континенте в настоящее время составляет почти 90% и превышает средний показатель за пять лет.

Забастовки, которые прервут экспорт со всех австралийских заводов на два месяца могут привести к росту цен до 50 евро до конца лета в северном полушарии. По словам аналитика Goldman Sachs Group Саманты Дарт, зимой она достигает 97 евро.

"То, куда пойдут цены, будет действительно зависеть от того, будет ли продолжаться эта забастовка, и если да, то как долго", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV в Сингапуре.

По его словам, продолжительная забастовка приведет к тому, что азиатские покупатели будут искать СПГ и будут более агрессивно конкурировать с Европой за поставки.

Прогноз цены

По данным НБУ, европейские цены на газ снижаются и приблизились к средним допандемическим уровням. На фоне низкого потребления и замещения российского трубопроводного газа ЕС вошел в сезон пополнения своих газовых запасов с исторически высоким уровнем заполнения хранилищ.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.

На прогнозном горизонте цены на природный газ на европейском рынке пересмотрены в сторону снижения, учитывая активное накопление запасов в текущем году, увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и других странах.