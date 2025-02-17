Ціни на газ у Європі обвалилися після дворічного максимуму

Минулого тижня ціни піднялися до 58 доларів (близько 635 доларів за тисячу кубометрів) - максимуму за два роки. Однак потім газ подешевшав, що звело нанівець більшу частину приросту з початку року.

Останніми тижнями в Європі спостерігалося зростання цін, оскільки холодна погода призвела до швидкого вилучення з її газових запасів, що викликало побоювання, що трейдери не зможуть отримати достатньо газу для їх поповнення цього літа. Але переговори на рівні Європейського Союзу про можливе пом'якшення вимог до зберігання допомогли послабити деякі з цих побоювань.

Наразі погода також допомагає, і очікується, що температура на північному заході підніметься вище звичайного сезонного рівня найближчими днями. Імпорт скрапленого природного газу в Європу також різко зріс останнім часом, що допомогло уповільнити вилучення запасів.

Аналітики Rystad Energy написали у своїй замітці, що, за їхніми очікуваннями, обсяг палива в європейських підземних сховищах скоротиться приблизно до 43 млрд кубометрів, що відповідає рівню заповнення в 39%, а потім відновиться приблизно до 48 млрд кубометрів, або 43%, до кінця опалювального сезону наприкінці березня.