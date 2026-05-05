Ціни на електроенергію знизилися після зміни прайс-кепів, - Центр Разумкова

16:36 05.05.2026 Вт
Енергетичний ринок показав несподівану стійкість після зняття старих обмежень
aimg Юлія Бойко
Експерт зробив заяву про наслідки перегляду граничних цін
Зміна прайс-кепів із 1 травня не призвела до очікуваного стрибка цін, а навпаки - продемонструвало ефективність ринкових механізмів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка в Facebook.

"Маніпуляції прихильників жорстких адміністративних методів регулювання цін на електроенергію шляхом встановлення граничних цін провалено", - написав він.

За словами експерта, прогнози щодо різкого подорожчання електроенергії після перегляду прайс-кепів не справдилися.

"Упродовж усього квітня ми чули гарно зрежисовану постанову із організованого плачу у ЗМІ що підвищення прайс-кепів із 1 травня призведе до нібито різкого стрибка цін на електроенергію. Нічого цього не сталося", - зазначив Омельченко.

Він підкреслив, що поточна динаміка цін свідчить про те, що ринок електроенергії в Україні працює, а ціноутворення визначається попитом і пропозицією, а не адміністративними обмеженнями.

Також експерт зазначив, що через українську специфіку встановлення граничних цін Україна за останні сім років втратила мільярди євро інвестицій у генерацію.

"Тільки після необгрунтованого зниження НКРЕКП прайс-кепів з 1 квітня інвестори відмовилися від десятків проектів у розподільну генерацію, що є критично необхідною для проходження наступних опалювальних сезонів", - додав Омельченко.

Раніше аналітик ExPro Дарʼя Орлова зазначила, що зміна прайс-кепів стала критично необхідним кроком для забезпечення імпорту електроенергії та стабільної роботи генерації в умовах очікуваного літнього дефіциту.

