Ціни на яблука: чому купити фрукт дорожче, ніж торік, і що впливає на вартість

Зміст:

Скільки коштують яблука взимку 2025

Зазвичай найдоступніший фрукт для українців узимку цьогоріч не радує ціною. Вартість яблук у супермаркетах стартує від 30 грн, а за деякі сорти доведеться заплатити до 50 грн за кілограм.

Як порівняти з минулим сезоном, ціна яблук зросла майже вдвічі. За даними порталу Мінфін, у січні 2025 яблуко українське в середньому коштувало 31,41 грн/кг, тоді як у той же період минулого року – 19,43 грн/кг.

Станом на 30 січня 2025 у супермаркетах яблука продавали:

В мережі АТБ сортове яблуко та Гала можна купити за 31,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

В "Сільпо" найнижча ціна на яблука Голден – 36 грн/кг, Айдаред – 39 грн/кг, Чемпіон – 40 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

У Novus яблука Ред Чіф – 29,9 грн/кг, Чемпіон – 42,99 грн/кг, Фуджі – 43,99 грн/кг.

Скриншот novus.zakaz.ua

Ціни на українські яблука на ринку "Столичний" у Києві варіюються від 20 до 45 грн за кілограм. На львівському оптовому ринку "Шувар" середня вартість яблук сорту Флоріна становить 26 грн/кг, Гала – 25,5 грн/кг, Ренет Симиренка – 32,5 грн/кг.

Чому ціни зросли

Зростання вартості яблук спричинило одразу кілька чинників. Як і для більшості сільськогосподарських та садових культур, минулий сезон для яблук був неврожайним. Основною причиною стала несприятлива погода. Також на ціноутворення вплинуло зростання виробничих витрат.

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович назвала кілька факторів, які призвели до здорожчання яблук:

несприятливі погодні умови в період цвітіння та зав'язування плодів;

в період цвітіння та зав'язування плодів; зростання витрат на електроенергію, паливно-мастильні матеріали та оплату праці;

на електроенергію, паливно-мастильні матеріали та оплату праці; зменшення врожаю яблук порівняно з минулим роком.

До того ж зниження врожайності спостерігалося на ринку яблук Європи. Це позначилося на експорті, оскільки виробники все частіше відправляють якісну продукцію за кордон або притримують її до весни, що додатково впливає на ціни.

Чи чекати на зниження вартості яблук

Експерти зазначають, що найближчим часом вартість яблук залишатиметься стабільно високою, а якщо будуть морози, ціна може ще підскочити.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі РБК-Україна зазначив, що наразі на ціну впливають попит та пропозиція. Упродовж наступних 3-4 місяців вартість яблук не буде суттєво знижуватися, якщо не відбудеться серйозного збільшення об’єму поставок з-за кордону, хоча на сьогодні потреба в імпорті низька, оскільки вітчизняних яблук вдосталь.

Якщо в Україні будуть сильні морози, то ціни на фрукти можуть зрости, оскільки виробникам доведеться покривати збільшення витрат на їхнє зберігання.

В такому разі, якщо морози протримаються від одного до трьох тижнів, то можуть виникнути перебої з електропостачанням, виробникам доведеться залучати додаткові джерела енергії й витрачати додаткові кошти, що може призвести до здорожчання яблук. Вартість може зрости на 5-10%, прогнозує експерт УКАБ.

Представниця ринку "Шувар" Тетяна Попович також зазначає, що ціни на яблука залишатимуться стабільно високими протягом найближчого часу. Зниження вартості можливо навесні, коли на ринок вийдуть запаси, що зберігалися на складах.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані порталу Мінфін та сайтів мереж українських супермаркетів, коментарі аналітика УКАБ Максима Гопки та керівниці відділу маркетингу ринку "Шувар" Тетяни Попович.