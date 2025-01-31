Цены на яблоки: почему купить фрукт дороже, чем в прошлом году, и что влияет на стоимость

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Сколько стоят яблоки зимой 2025

Традиционно самый доступный фрукт для украинцев зимой в этом году не радует ценой. Стоимость яблок в супермаркетах стартует от 30 грн, а за некоторые сорта придется заплатить до 50 грн за килограмм.

По сравнению с прошлым сезоном, цена яблок выросла почти вдвое. По данным портала Минфин, в январе 2025 яблоко украинское в среднем стоило 31,41 грн/кг, тогда как в тот же период прошлого года - 19,43 грн/кг.

По состоянию на 30 января 2025 в супермаркетах яблоки продавали:

В сети АТБ сортовое яблоко и Гала можно купить за 31,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

В "Сильпо" самая низкая цена на яблоки Голден – 36 грн/кг, Айдаред – 39 грн/кг, Чемпион – 40 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

В Novus яблоки Ред Чиф – 29,9 грн/кг, Чемпион – 42,99 грн/кг, Фуджи – 43,99 грн/кг.

Скриншот novus.zakaz.ua

Цены на украинские яблоки на рынке "Столичный" в Киеве варьируются от 20 до 45 грн за килограмм. На львовском оптовом рынке "Шувар" средняя стоимость яблок сорта Флорина составляет 26 грн/кг, Гала – 25,5 грн/кг, Ренет Симиренко – 32,5 грн/кг.

Почему цены выросли

Рост стоимости яблок вызвало несколько факторов. Как и для большинства сельскохозяйственных и садовых культур, прошлый сезон для яблок был неурожайным. Основной причиной стала неблагоприятная погода. Также на ценообразование повлиял рост производственных затрат.

Руководительница отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович назвала несколько факторов, которые привели к подорожанию яблок:

неблагоприятные погодные условия в период цветения и завязывания плодов;

в период цветения и завязывания плодов; рост затрат на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и оплату труда;

на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и оплату труда; уменьшение урожая яблок по сравнению с прошлым годом.

К тому же снижение урожайности наблюдалось на рынке яблок Европы. Это сказалось на экспорте, поскольку производители все чаще отправляют качественную продукцию за границу или придерживают ее до весны, что влияет на цены.

Ждать ли снижения стоимости яблок

Эксперты отмечают, что в ближайшее время стоимость яблок будет оставаться стабильно высокой, а если наступят морозы, цена может еще подскочить.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина отметил, что на цену влияют спрос и предложение. В течение следующих 3-4 месяцев стоимость яблок не будет существенно снижаться, если не произойдет серьезного увеличения объема поставок из-за рубежа, хотя на сегодня потребность в импорте низкая, поскольку отечественных яблок достаточно.

Если в Украине будут сильные морозы, цены на фрукты могут возрасти, поскольку производителям придется покрывать увеличение расходов на их хранение.

В таком случае, если морозы продержатся от одной до трех недель, могут возникнуть перебои с электроснабжением, производителям придется привлекать дополнительные источники энергии и тратить дополнительные средства, что может привести к подорожанию яблок. Стоимость может вырасти на 5-10%, прогнозирует эксперт УКАБ.

Представитель рынка "Шувар" Татьяна Попович также отмечает, что цены на яблоки будут оставаться стабильно высокими в ближайшее время. Снижение стоимости возможно весной, когда на рынок выйдут запасы, которые хранились на складах.

При подготовке материала использовались: данные портала Минфин и сайтов сетей украинских супермаркетов, комментарии аналитика УКАБ Максима Гопки и руководительницы отдела маркетинга рынка "Шувар" Татьяны Попович.