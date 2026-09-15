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Ціни на бензин злетіли, а дизель вже не по 100 грн: скільки коштує пальне на АЗС 15 вересня

06:24 15.09.2026 Вт
2 хв
На деяких АЗС бензин додав в ціні одразу 2 грн
aimg Ірина Гамерська
Фото: ціни на АЗС зросли 15 вересня (Getty Images)

Станом на ранок 15 вересня популярні мережі АЗС підняли цінники майже на всі види пального. В окремих мережах вартість бензину зросла одразу на 2 грн, а от дизель дещо відступив від позначки у 100 грн.

Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що змінилося

OKKO підвищила ціни на бензин і дизель: усі марки бензину (Pulls 100, Pulls 95 та А-95 Євро) подорожчали на 2 грн, дизельне пальне ДП Євро додало 60 копійок, а автогаз також зріс на 60 копійок (ціна на ДП Pulls залишилася без змін).

WOG оновила вартість більшості позицій: бензини (100, 95 Mustang та 95 Євро) і дизель ДП Євро-5 подорожчали на 1 грн, тоді як ДП Mustang та газ зберегли попередню вартість.

SOCAR скоригувала цінники в обидва боки: бензин NANO 95 зріс на 2 грн, а бензин А-95 - на 1 грн, водночас бензин NANO 100 та дизель ДП NANO Extro подешевшали на 10 копійок (ціни на ДП NANO та газ не змінилися).

"Укрнафта": на мережі зафіксовано стабільність - ціни на всі види пального залишилися без змін.

Фото: ціни на АЗС 15 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 15 вересня, вівторок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн (+2 грн)
  • Бензин Pulls 95: 92,90 грн (+2 грн)
  • Бензин А-95 Євро: 89,90 грн (+2 грн)
  • ДП Pulls: 99,90 грн
  • ДП Євро: 99,50 грн (+60 коп)
  • Газ: 45,50 грн (+60 коп)

WOG

  • Бензин 100: 98,90 грн (+1 грн)
  • Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн (+1 грн)
  • Бензин 95 Євро: 88,90 грн (+1 грн)
  • ДП Mustang: 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 99,9 грн (-10 коп)
  • Бензин NANO 95: 93,90 грн (+2 грн)
  • Бензин А-95: 89,90 грн (+1 грн)
  • ДП NANO Extro: 99,9 грн (-10 коп)
  • ДП NANO: 99,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн
  • Бензин А-92: 81,90 грн
  • ДП (Energy): 94,90 грн
  • ДП: 96,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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