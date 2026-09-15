Ціни на бензин злетіли, а дизель вже не по 100 грн: скільки коштує пальне на АЗС 15 вересня

Станом на ранок 15 вересня популярні мережі АЗС підняли цінники майже на всі види пального. В окремих мережах вартість бензину зросла одразу на 2 грн, а от дизель дещо відступив від позначки у 100 грн.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
OKKO підвищила ціни на бензин і дизель: усі марки бензину (Pulls 100, Pulls 95 та А-95 Євро) подорожчали на 2 грн, дизельне пальне ДП Євро додало 60 копійок, а автогаз також зріс на 60 копійок (ціна на ДП Pulls залишилася без змін).
WOG оновила вартість більшості позицій: бензини (100, 95 Mustang та 95 Євро) і дизель ДП Євро-5 подорожчали на 1 грн, тоді як ДП Mustang та газ зберегли попередню вартість.
SOCAR скоригувала цінники в обидва боки: бензин NANO 95 зріс на 2 грн, а бензин А-95 - на 1 грн, водночас бензин NANO 100 та дизель ДП NANO Extro подешевшали на 10 копійок (ціни на ДП NANO та газ не змінилися).
"Укрнафта": на мережі зафіксовано стабільність - ціни на всі види пального залишилися без змін.
Фото: ціни на АЗС 15 вересня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"