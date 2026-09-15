Цены на бензин взлетели, а дизель уже не по 100 грн: сколько стоит топливо на АЗС 15 сентября

На утро 15 сентября популярные сети АЗС подняли ценники почти на все виды топлива. В отдельных сетях стоимость бензина выросла сразу на 2 грн, а вот дизель несколько отступил от отметки в 100 грн.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
OKKO повысила цены на бензин и дизель: все марки бензина (Pulls 100, Pulls 95 и А-95 Евро) подорожали на 2 грн, дизельное топливо ДТ Евро прибавило 60 копеек, а автогаз также вырос на 60 копеек (цена на ГП Pulls осталась без изменений).
WOG обновила стоимость большинства позиций: бензины (100, 95 Mustang и 95 Евро) и дизель ДТ Евро-5 подорожали на 1 грн, тогда как ДТ Mustang и газ сохранили цену.
SOCAR скорректировала ценники в обе стороны: бензин NANO 95 вырос на 2 грн, а бензин А-95 - на 1 грн, в то же время бензин NANO 100 и дизель ДТ NANO Extro подешевели на 10 копеек (цены на ДТ NANO и газ не изменились).
"Укрнафта": в сети зафиксирована стабильность - цены на все виды топлива остались без изменений.
Фото: цены на АЗС 15 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"