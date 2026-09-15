Ціни на бензин злетіли, а дизель вже не по 100 грн: скільки коштує пальне на АЗС 15 вересня
Станом на ранок 15 вересня популярні мережі АЗС підняли цінники майже на всі види пального. В окремих мережах вартість бензину зросла одразу на 2 грн, а от дизель дещо відступив від позначки у 100 грн.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що змінилося
OKKO підвищила ціни на бензин і дизель: усі марки бензину (Pulls 100, Pulls 95 та А-95 Євро) подорожчали на 2 грн, дизельне пальне ДП Євро додало 60 копійок, а автогаз також зріс на 60 копійок (ціна на ДП Pulls залишилася без змін).
WOG оновила вартість більшості позицій: бензини (100, 95 Mustang та 95 Євро) і дизель ДП Євро-5 подорожчали на 1 грн, тоді як ДП Mustang та газ зберегли попередню вартість.
SOCAR скоригувала цінники в обидва боки: бензин NANO 95 зріс на 2 грн, а бензин А-95 - на 1 грн, водночас бензин NANO 100 та дизель ДП NANO Extro подешевшали на 10 копійок (ціни на ДП NANO та газ не змінилися).
"Укрнафта": на мережі зафіксовано стабільність - ціни на всі види пального залишилися без змін.
Фото: ціни на АЗС 15 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 15 вересня, вівторок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 99,90 грн (+2 грн)
- Бензин Pulls 95: 92,90 грн (+2 грн)
- Бензин А-95 Євро: 89,90 грн (+2 грн)
- ДП Pulls: 99,90 грн
- ДП Євро: 99,50 грн (+60 коп)
- Газ: 45,50 грн (+60 коп)
WOG
- Бензин 100: 98,90 грн (+1 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн (+1 грн)
- Бензин 95 Євро: 88,90 грн (+1 грн)
- ДП Mustang: 99,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн (+1 грн)
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 99,9 грн (-10 коп)
- Бензин NANO 95: 93,90 грн (+2 грн)
- Бензин А-95: 89,90 грн (+1 грн)
- ДП NANO Extro: 99,9 грн (-10 коп)
- ДП NANO: 99,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
- Бензин А-95: 83,90 грн
- Бензин А-92: 81,90 грн
- ДП (Energy): 94,90 грн
- ДП: 96,90 грн
- Газ: 42,90 грн