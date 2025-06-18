Ціни на бензин в Україні можуть стрімко зрости: експерт пояснив причину

Через нестабільність на ринку та небезпеку судноплавства у районі Ормузької протоки ціни на бензин в Україні можуть значно зрости.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Омельченко пояснив, що судноплавство у районі Ормузької протоки стикається зі складнощами контролю безпеки через конфлікт на Близькому Сході.
"Якщо брати базовий сценарій, що не буде масованої атаки на судна в Ормузькій затоці, конфлікт буде продовжуватися декілька тижнів в середній напруженості, такий, як він зараз приблизно є. І тоді ціна може бути на такому рівні 75-80 доларів, плюс-мінус декілька відсотків (за барель)", - пояснив експерт.
Відповідно до цього, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова, на українських заправках ціна на бензин також може зрости.
"Вона вже зростає, хоча ще інерція не дійшла до наших нафтопродуктів, але під цим приводом деякі мережі реагують і намагаються заробити надприбутки. Тому тут значна роль буде в Україні в Антимонопольного комітету, наскільки він буде ефективно працювати", - заявив він.
Експерт пояснив, що якщо комітет працювати незадовільно, то може бути стрибок цін на українських заправках може бути достатньо потужним, до 65 гривень за літр А-95 бензину.
"Можливо і вище", - додав Омельченко.
Зауважимо, що The New York Times повідомляло, що Іран вже нібито підготував ракети та інше озброєння для можливих атак по американських об’єктах у регіоні у разі прямого залучення США до конфлікту.
Американські чиновники також зазначають, що якщо США завдадуть удару по Фордо, то Іран майже напевно відповість через свої проксі-сили - хуситів, а також бойовиків у Іраку та Сирії. Удар може також спровокувати мінування Ормузької протоки, що поставить під загрозу рух американських військових кораблів у Перській затоці.
Ба більше, Іран і сам пригрозив заблокувати Ормузьку протоку морськими мінами, а знайти та знешкодити вибухові пристрої буде досить важко. Важливо зазначити, що блокування даної протоки паралізує рух не лише військових, а і торговельних суден, загрожуючи світовим поставкам нафти й газу.
Зазначимо, що днями бензин в Україні вже подорожчав через стрибок світових цін на нафту.
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