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Ціни на бензин, дизель та автогаз знижуються: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Вівторок 17 січня 2023 15:05
Ціни на бензин, дизель та автогаз знижуються: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин знижуються на АЗС (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 17 січня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, трохи знизилися. Автогаз подешевшав на 11 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,70 гривень за літр (-0,07 гривень), на дизельне паливо - 54,36 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 28,15 гривень за літр (-0,11 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Ціни на бензин, дизель та автогаз знижуються: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, за даними Держстату, у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подешевшав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривень за літр. Дизельне паливо подорожчало на 85,7% - до 55,0 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 52,3% - до 29,1 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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