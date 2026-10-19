Ціни на АЗС зросли після вихідних: скільки коштує бензин, дизель та газ 19 жовтня

У понеділок, 19 жовтня, українські мережі АЗС оновили ціни на пальне. Після вихідних вартість усіх марок бензину залишилася стабільною, однак у деяких мережах зафіксовано чергове подорожчання дизелю та автомобільного газу.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зокрема, мережа SOCAR збільшила ціну на преміальне дизельне пальне DП NANO Extro на 1,00 грн - до 107,00 грн/л, а автогаз у цій мережі додав одразу 1,50 грн, сягнувши 52,90 грн/л.
Водночас у мережі UPG подорожчали обидві позиції дизелю (upgDIESEL та EURO DIESEL) - на 60 копійок за літр.
Мережі OKKO, WOG та "Укрнафта" у перший робочий день тижня утримали цінники на рівні неділі.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG