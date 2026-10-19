Цены на АЗС выросли после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 19 октября

В понедельник, 19 октября, украинские сети АЗС обновили цены на топливо. После выходных, стоимость всех марок бензина осталась стабильной, однако в некоторых сетях зафиксировано очередное подорожание дизеля и автомобильного газа.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В частности, сеть SOCAR увеличила цену на премиальное дизельное топливо DП NANO Extro на 1,00 грн - до 107,00 грн/л, а автогаз в этой сети прибавил сразу 1,50 грн, достигнув 52,90 грн/л.
В то же время в сети UPG подорожали обе позиции дизеля (upgDIESEL и EURO DIESEL) - на 60 копеек за литр.
Сети OKKO, WOG и "Укрнафта" в первый рабочий день недели удержали ценники на уровне воскресенья.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG