Цены на АЗС выросли после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 19 октября

Как изменились цены на АЗС

В частности, сеть SOCAR увеличила цену на премиальное дизельное топливо DП NANO Extro на 1,00 грн - до 107,00 грн/л, а автогаз в этой сети прибавил сразу 1,50 грн, достигнув 52,90 грн/л.

В то же время в сети UPG подорожали обе позиции дизеля (upgDIESEL и EURO DIESEL) - на 60 копеек за литр.

Сети OKKO, WOG и "Укрнафта" в первый рабочий день недели удержали ценники на уровне воскресенья.

Цены на АЗС в Украине 19 октября

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Детализация цен на АЗС 19 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 106,90 грн

ДТ Евро: 103,90 грн

Газ: 51,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 106,50 грн

ДТ Евро-5: 103,50 грн

Газ: 51,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 107,00 грн (+1,00 грн)

ДТ NANO: 105,00 грн

Газ: 52,90 грн (+1,50 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 101,90 грн

ДТ: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн

UPG