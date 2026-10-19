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Цены на АЗС выросли после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ 19 октября

09:00 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Фото: Цены на АЗС поднялись после выходных (Getty Images)

В понедельник, 19 октября, украинские сети АЗС обновили цены на топливо. После выходных, стоимость всех марок бензина осталась стабильной, однако в некоторых сетях зафиксировано очередное подорожание дизеля и автомобильного газа.

Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как изменились цены на АЗС

В частности, сеть SOCAR увеличила цену на премиальное дизельное топливо DП NANO Extro на 1,00 грн - до 107,00 грн/л, а автогаз в этой сети прибавил сразу 1,50 грн, достигнув 52,90 грн/л.

В то же время в сети UPG подорожали обе позиции дизеля (upgDIESEL и EURO DIESEL) - на 60 копеек за литр.

Сети OKKO, WOG и "Укрнафта" в первый рабочий день недели удержали ценники на уровне воскресенья.

Цены на АЗС в Украине 19 октября
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Детализация цен на АЗС 19 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 106,90 грн
  • ДТ Евро: 103,90 грн
  • Газ: 51,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 106,50 грн
  • ДТ Евро-5: 103,50 грн
  • Газ: 51,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 107,00 грн (+1,00 грн)
  • ДТ NANO: 105,00 грн
  • Газ: 52,90 грн (+1,50 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 101,90 грн
  • ДТ: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 102,90 грн (+60 коп.)
  • ДТ EURO DIESEL: 100,90 грн (+60 коп.)
  • Газ: 49,90 грн
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