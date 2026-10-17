Ціни на АЗС знову зросли: скільки коштує бензин, дизель та газ 17 жовтня

Ситуація на ринку

Автогаз стрімко долає нові цінові межі: Газ демонструє найвищі темпи зростання, впритул наблизившись або перетнувши позначки у 50-52 гривні за літр. Зокрема, на заправках SOCAR газ подорожчав одразу на 2 гривні (до 52,90 грн/л). У мережі WOG автогаз зріс до 51,50 грн/л (+1 грн), на OKKO - до 50,90 грн/л (+1 грн), а у мережах "Укрнафта" та UPG ціна сягнула 48,90 грн/л та 49,90 грн/л відповідно (+1 грн у кожній).

Масштабне зростання цін на дизпальне: Провідні оператори знову підняли вартість ДП. На OKKO дизель (Pulls та Євро) подорожчав на 1 гривню (до 105,90 грн/л та 102,90 грн/л). У мережі WOG фіксується ріст на 1 гривню (ДП Mustang - до 103,50 грн/л, ДП Євро-5 - до 106,50 грн/л). Також на 1 гривню підняли ціни дискаунтери й інші мережі: "Укрнафта" (до 99,90-101,90 грн/л) та UPG (до 100,90-102,90 грн/л).

Незмінні ціни на бензин: Попри стрімке здорожчання дизелю та газу, вартість базових марок бензину (А-95) у ключових мережах залишається стабільною.

Фото: ціни на АЗС 17 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 17 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 105,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 102,90 грн (+1 грн)

Газ: 50,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 103,50 грн (+1 грн)

ДП Євро-5: 106,50 грн (+1 грн)

Газ: 51,50 грн (+1)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 106,00 грн

ДП NANO: 105,00 грн

Газ: 52,90 грн (+2 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 101,90 грн (+1 грн)

ДП: 99,90 грн (+1 грн)

Газ: 48,90 грн (+1 грн)

UPG