Цены на АЗС снова выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 17 октября

По состоянию на 17 октября зафиксирована очередная волна подорожания топлива на АЗС. Наибольший рост снова касается дизельного топлива и автомобильного газа.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Автогаз стремительно преодолевает новые ценовые пределы: Газ демонстрирует самые высокие темпы роста, вплотную приблизившись или перейдя отметки в 50-52 гривны за литр. В частности, на заправках SOCAR газ подорожал сразу на 2 гривны (до 52,90 грн/л). В сети WOG автогаз вырос до 51,50 грн/л (+1 грн), на OKKO - до 50,90 грн/л (+1 грн), а в сетях "Укрнафта" и UPG цена достигла 48,90 грн/л и 49,90 грн/л соответственно (+1 грн в каждой).
Масштабный рост цен на дизтопливо: Ведущие операторы снова подняли стоимость ДТ. На OKKO дизель (Pulls и Евро) подорожал на 1 гривну (до 105,90 грн/л и 102,90 грн/л). В сети WOG фиксируется рост на 1 гривну (ДТ Mustang - до 103,50 грн/л, ДТ Евро-5 - до 106,50 грн/л). Также на 1 гривну подняли цены на дискаунтеры и другие сети: "Укрнафта" (до 99,90-101,90 грн/л) и UPG (до 100,90-102,90 грн/л).
Неизменные цены на бензин: Несмотря на быстрое подорожание дизеля и газа, стоимость базовых марок бензина (А-95) в ключевых сетях остается стабильной.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG