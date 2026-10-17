Цены на АЗС снова выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 17 октября

Ситуация на рынке

Автогаз стремительно преодолевает новые ценовые пределы: Газ демонстрирует самые высокие темпы роста, вплотную приблизившись или перейдя отметки в 50-52 гривны за литр. В частности, на заправках SOCAR газ подорожал сразу на 2 гривны (до 52,90 грн/л). В сети WOG автогаз вырос до 51,50 грн/л (+1 грн), на OKKO - до 50,90 грн/л (+1 грн), а в сетях "Укрнафта" и UPG цена достигла 48,90 грн/л и 49,90 грн/л соответственно (+1 грн в каждой).

Масштабный рост цен на дизтопливо: Ведущие операторы снова подняли стоимость ДТ. На OKKO дизель (Pulls и Евро) подорожал на 1 гривну (до 105,90 грн/л и 102,90 грн/л). В сети WOG фиксируется рост на 1 гривну (ДТ Mustang - до 103,50 грн/л, ДТ Евро-5 - до 106,50 грн/л). Также на 1 гривну подняли цены на дискаунтеры и другие сети: "Укрнафта" (до 99,90-101,90 грн/л) и UPG (до 100,90-102,90 грн/л).

Неизменные цены на бензин: Несмотря на быстрое подорожание дизеля и газа, стоимость базовых марок бензина (А-95) в ключевых сетях остается стабильной.

Фото: цены на АЗС 17 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 17 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 105,90 грн (+1 грн)

ДТ Евро: 102,90 грн (+1 грн)

Газ: 50,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 103,50 грн (+1 грн)

ДТ Евро-5: 106,50 грн. (+1 грн.)

Газ: 51,50 грн (+1)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 106,00 грн

ДТ NANO: 105,00 грн

Газ: 52,90 грн (+2 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 101,90 грн (+1 грн)

ДТ: 99,90 грн (+1 грн)

Газ: 48,90 грн (+1 грн)

UPG