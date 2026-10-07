Ціни на АЗС знову ростуть: скільки коштує бензин, дизель та газ 7 жовтня

Станом на ранок 7 жовтня на АЗС залишаються стабільними ціни на бензин та дизель, а от газ почав дорожчати.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Хвиля подорожчання автогазу: Провідні мережі (зокрема WOG, OKKO та SOCAR) підняли ціни на автогаз на 1,40 грн за літр, зафіксувавши вартість на позначці 46,90 грн/л. Водночас інші оператори, такі як UPG, підвищили ціну газу на 50 копійок (до 44,50 грн/л).
Значний розрив у цінах між сегментами АЗС: На ринку зберігається суттєва різниця між преміум-сегментом і дискаунтерами. Наприклад, різниця у вартості звичайного бензину А-95 між мережами SOCAR/OKKO/WOG та лояльнішими заправками (як-от "Укрнафта" чи UPG) може сягати до 6 гривень на літрі.
Стабільність бензину та дизелю: Попри коливання, великі оператори утримують базові ціни на бензин А-95 у межах 88,90-94,90 грн/л, а стандартне дизпальне - у діапазоні 97,90-103,00 грн/л залежно від мережі.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG