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Ціни на АЗС знову ростуть: скільки коштує бензин, дизель та газ 7 жовтня

07:17 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: ціни на АЗС зросли 7 жовтня (Getty Images)

Станом на ранок 7 жовтня на АЗС залишаються стабільними ціни на бензин та дизель, а от газ почав дорожчати.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Хвиля подорожчання автогазу: Провідні мережі (зокрема WOG, OKKO та SOCAR) підняли ціни на автогаз на 1,40 грн за літр, зафіксувавши вартість на позначці 46,90 грн/л. Водночас інші оператори, такі як UPG, підвищили ціну газу на 50 копійок (до 44,50 грн/л).

Значний розрив у цінах між сегментами АЗС: На ринку зберігається суттєва різниця між преміум-сегментом і дискаунтерами. Наприклад, різниця у вартості звичайного бензину А-95 між мережами SOCAR/OKKO/WOG та лояльнішими заправками (як-от "Укрнафта" чи UPG) може сягати до 6 гривень на літрі.

Стабільність бензину та дизелю: Попри коливання, великі оператори утримують базові ціни на бензин А-95 у межах 88,90-94,90 грн/л, а стандартне дизпальне - у діапазоні 97,90-103,00 грн/л залежно від мережі.

Фото: ціни на АЗС 7 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 7 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 46,90 грн (+1,4 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 46,90 грн (+1,4 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 46,90 грн (+1,4 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 44,50 грн (+50 коп)
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