Цены на АЗС снова растут: сколько стоит бензин, дизель и газ 7 октября

На утро 7 октября на АЗС остаются стабильными цены на бензин и дизель, а вот газ начал дорожать.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Волна подорожания автогаза: Ведущие сети (в частности, WOG, OKKO и SOCAR) подняли цены на автогаз на 1,40 грн за литр, зафиксировав стоимость на отметке 46,90 грн/л. В то же время, другие операторы, такие как UPG, повысили цену газа на 50 копеек (до 44,50 грн/л).
Значительный разрыв в ценах между сегментами АЗС: На рынке сохраняется существенная разница между премиум-сегментом и дискаунтерами. Например, разница в стоимости обычного бензина А-95 между сетями SOCAR/OKKO/WOG и более лояльными заправками (например "Укрнафта" или UPG) может достигать 6 гривен на литре.
Стабильность бензина и дизеля: Несмотря на колебания, крупные операторы удерживают базовые цены на бензин А-95 в пределах 88,90-94,90 грн/л, а стандартное дизтопливо - в диапазоне 97,90-103,00 грн/л в зависимости от сети.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG