Цены на АЗС снова растут: сколько стоит бензин, дизель и газ 7 октября

Ситуация на рынке

Волна подорожания автогаза: Ведущие сети (в частности, WOG, OKKO и SOCAR) подняли цены на автогаз на 1,40 грн за литр, зафиксировав стоимость на отметке 46,90 грн/л. В то же время, другие операторы, такие как UPG, повысили цену газа на 50 копеек (до 44,50 грн/л).

Значительный разрыв в ценах между сегментами АЗС: На рынке сохраняется существенная разница между премиум-сегментом и дискаунтерами. Например, разница в стоимости обычного бензина А-95 между сетями SOCAR/OKKO/WOG и более лояльными заправками (например "Укрнафта" или UPG) может достигать 6 гривен на литре.

Стабильность бензина и дизеля: Несмотря на колебания, крупные операторы удерживают базовые цены на бензин А-95 в пределах 88,90-94,90 грн/л, а стандартное дизтопливо - в диапазоне 97,90-103,00 грн/л в зависимости от сети.

Фото: цены на АЗС 7 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 7 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 46,90 грн (+1,4 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 102,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 46,90 грн (+1,4 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 104,00 грн

ДТ NANO: 103,00 грн

Газ: 46,90 грн (+1,4 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 99,90 грн

ДТ: 97,90 грн

Газ: 42,90 грн

UPG